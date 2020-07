Segno fortunato della settimana: Toro (Di lunedì 20 luglio 2020) Anche questa settimana vedremo quale Segno zodiacale sarà il più fortunato. La settimana dal 20 al 26 luglio 2020 sarà ricca di novità per un Segno in particolare: Toro. AMORE ★★★★ Cari amici del Toro, in questo periodo siete devi veri costruttori di sogni. Ogni piccolo mattoncino andrà a definire parte del vostro futuro. Provate però a non tralasciare un sogno fondamentale: l’amore. State dando alla persona che vi piace/che amate lo spazio giusto? Questi giorni siate romantici e sorprendete chi vi fa battere il cuore e vi supporta anche nel lavoro. LAVORO ★★★★★ Voi Toro siete instancabili quando si tratta di lavoro. Avete sempre investito ... Leggi su velvetgossip

