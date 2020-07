Pierluigi Diaco, addio ad Io e Te: la Rai ha preso la sua decisione (Di lunedì 20 luglio 2020) Questo articolo Pierluigi Diaco, addio ad Io e Te: la Rai ha preso la sua decisione è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Pierluigi Diaco ha ufficialmente appreso il fatto che, salvo clamorosi colpi di scena, Io e Te non è stato confermato nei palinsesti Rai dell’anno prossimo. Non sembrano arrivare buone notizie per Pierluigi Diaco: il suo programma della settimana estiva Io e Te, infatti, molto probabilmente non verrà rinnovato e, di conseguenza, verrà cancellato dai palinsesti … Leggi su youmovies

granato_serena : Pierluigi Diaco estromesso dai palinsesti di Rai 1: 'Non risponderò più alle infamie' - fulviogiuliani : RT @rtl1025: ?Alle 7.10, gli editoriali di @DavideGiac, in #nonstopnews! Vi aspettano @GiusiLegrenzi @fulviogiuliani Pierluigi Diaco, siete… - zazoomblog : Pierluigi Diaco colpo duro da incassare cancellato “Io e Te” e lui sui social spiega quali mosse intende compiere -… - DavideGiac : RT @rtl1025: ?Alle 7.10, gli editoriali di @DavideGiac, in #nonstopnews! Vi aspettano @GiusiLegrenzi @fulviogiuliani Pierluigi Diaco, siete… - GiusiLegrenzi : RT @rtl1025: ?Alle 7.10, gli editoriali di @DavideGiac, in #nonstopnews! Vi aspettano @GiusiLegrenzi @fulviogiuliani Pierluigi Diaco, siete… -