Migranti fuggiti da quarantena: alloggiavano in un agriturismo (Di lunedì 20 luglio 2020) Francesca Bernasconi I 23 miranti fuggiti da Gualdo Cattaneo erano ospiti di un ex agriturismo gestito da una cooperativa. Il sindaco: "Ora verrà chiuso fino a nuove disposizioni" Erano 25 i Migranti tunisini arrivati a Gualdo Cattaneo, comune in provincia di Perugia, lo scorso giovedì. Dopo lo sbarco, erano stati accolti ad Agrigento e da qui trasferiti nel piccolo paese a pochi chilometri da Foligno. Tutti i 25 Migranti erano stati sistemati in un ex agriturismo. Ma, lo scorso sabato, poco dopo le 19, 23 di loro sono fuggiti. Per far perdere le proprie tracce, i tunisini avrebbero sfruttato la particolare conformazione di quel territorio: un borgo circondato da diverse stradine, che spesso si dirigono verso le campagne, dove portare avanti le ricerche non ... Leggi su ilgiornale

LegaSalvini : MIGRANTI, 23 TUNISINI SPARITI IN UMBRIA. 'NIENTE QUARANTENA', ALLERTA CORONAVIRUS SULL'ITALIA 'SONO FUGGITI'.p - MediasetTgcom24 : Perugia, fuggiti 23 dei 25 migranti giunti a Gualdo Cattaneo #Migranti - RaiNews : A Taranto 20 sono fuggiti da un hotspot mentre altri sono stati bloccati dalla polizia. Episodio analogo nel perugi… - zazoomblog : Lex agriturismo che accoglieva quei migranti fuggiti in Italia - #agriturismo #accoglieva #migranti… - NegAdriana : RT @valy_s: #COVID__19 Dopo i tunisini in #Umbria, fuggiti in 23 su 25, è la volta della #Puglia: 20 migranti sbarcati nei giorni scorsi a… -