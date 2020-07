Made In Sud dove vedere le puntate in tv, streaming, replica (Di lunedì 20 luglio 2020) Made IN SUD dove vedere. Torna su Rai 2 lo show comico da giugno 2020 condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta insieme a Biagio Izzo. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. Made In Sud dove vedere le puntate in tv e replica Lo show comico Made In Sud va in onda il giovedì in prima serata su Rai 2 a partire dalle ore 21:15 circa. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse una puntata oppure volesse rivederla, dopo la fine della ... Leggi su cubemagazine

