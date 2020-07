Lino Guanciale e Antonella Liuzzi si sono sposati in segreto: stalking ed hater non li hanno fermati (Di lunedì 20 luglio 2020) Un anno fa esatto, Lino Guanciale aveva pubblicato lo scatto di un bacio con la sua fidanzata Antonella Liuzzi, scatenando la crudeltà della rete. A distanza di un anno, dopo aver deciso di non condividere più nulla del suo privato, quella donna che lo ha reso felice, ha continuato ad essere al centro dei suoi... L'articolo Lino Guanciale e Antonella Liuzzi si sono sposati in segreto: stalking ed hater non li hanno fermati proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

