La Spal è retrocessa in serie B (Di lunedì 20 luglio 2020) La Spal è matematicamente retrocessa in serie B con quattro giornate di anticipo. Ieri la squadra di Ferrara è stata sconfitta in rimonta dal Brescia per 2-1. Con i suoi 19 punti ormai la Spal non può più raggiungere la Leggi su ilpost

irejdoc1897 : RT @MileTrecarichi: Antonio Conte 12 mln l'anno per fare 5 gol alla SPAL retrocessa,far cagare in tutti gli scontri diretti e uscire ai gir… - grecben : Con il #Milan che affronterà Sassuolo e Atalanta, credo sia obbligatorio fare 6 punti con Spal (già retrocessa) e F… - giangio87 : RT @MileTrecarichi: Antonio Conte 12 mln l'anno per fare 5 gol alla SPAL retrocessa,far cagare in tutti gli scontri diretti e uscire ai gir… - metalblanco1991 : RT @MileTrecarichi: Antonio Conte 12 mln l'anno per fare 5 gol alla SPAL retrocessa,far cagare in tutti gli scontri diretti e uscire ai gir… - donvitorap : Taranto 20 migranti scappano da hotspot,altri criminali liberi x colpa di governo inetti comunisti,Spal retrocessa,… -