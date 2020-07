I ragazzi rischiano di affogare, il senatore Siclari si tuffa e li salva con l’aiuto del materassino (video) (Di lunedì 20 luglio 2020) Brutta avventura, con lieto fine, per due ragazzini nel mare di Villa San Giovanni. I due adolescenti hanno infatti rischiato l’annegamento, evitato grazie all’intervento del senatore di Forza Italia, Marco Siclari, originario della zona e profondo conoscitore di quel mare e delle sue correnti. Un salvataggio fuori dagli schermi I due ragazzi si erano tuffati in mare per recuperare il pallone con cui stavano giocando. La palla però era finita oltre gli scogli che proteggono la costa, dove le correnti sono forti e pericolose. Siclari, che ha assistito alla scena, ha capito subito che il rischio era elevatissimo. E appena ha visto i due ragazzi in difficoltà si è tuffato subito per soccorrerli. I ... Leggi su secoloditalia

