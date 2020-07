Ghost of Tsushima batte Paper Mario: The Origami King e si piazza subito in prima posizione in UK (Di lunedì 20 luglio 2020) L'esclusiva PS4 Ghost of Tsushima è stato il gioco fisico più venduto nel Regno Unito la scorsa settimana.Il gioco d'azione non si avvicina alle prestazioni dello scorso mese di The Last of Us: Part 2, ma le sue vendite al lancio sono state superiori del 7% rispetto a quelle di Days Gone dell'anno scorso, che è un prodotto più comparabile (anche se Ghost of Tsushima ha ottenuto risultati migliori presso la critica).Le vendite di lancio di Ghost of Tsushima sono quattro volte migliori rispetto all'altra new entry, Paper Mario: The Origami King. Il gioco per Switch ha raggiunto la posizione numero 2 e le vendite della sua prima settimana sono migliori degli ... Leggi su eurogamer

