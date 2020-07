Gemma Galgani scomparsa: l’appello disperato di Nicola Vivarelli (Di lunedì 20 luglio 2020) Questo articolo Gemma Galgani scomparsa: l’appello disperato di Nicola Vivarelli è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nicola Vivarelli, ex Sirius di Uomini e Donne, è davvero disperato: la sua fidanzata -o presunta tale- Gemma Galgani è scomparsa. L’appello disperato. Gemma Galgani e Nicola Vivarelli stanno vivendo un inizio di relazione che definire “tormentato” sarebbe riduttivo. La coppia, che durante Uomini e Donne è stata attaccata tantissimo per via della loro differenza … Leggi su youmovies

