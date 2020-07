Fisco, Misiani: “Le imposte vanno pagate per finanziare i servizi essenziali” (Di lunedì 20 luglio 2020) Sono già stati concessi rinvii e sgravi per quanto riguarda il pagamento delle imposte in Italia. “Gli attacchi al governo rischiano di essere strumentali”, così commenta Antonio Misiani, viceministro dell’Economia, sul problema dell’ingorgo fiscale post-Covid. Nei giorni della protesta per il primo ingorgo fiscale post-Covid, Antonio Misiani, ribadisce l’importanza delle imposte per i servizi garantiti … L'articolo Fisco, Misiani: “Le imposte vanno pagate per finanziare i servizi essenziali” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Fisco Misiani Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fisco Misiani