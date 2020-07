CorSport: Il Napoli si è rimesso in equilibrio, si piace. E questo è più di un rischio, è il suo limite (Di lunedì 20 luglio 2020) Mancano 19 giorni alla partita di Champions contro il Barcellona e il Napoli ha “un vantaggio da sfruttare e un disavanzo da coprire” rispetto agli spagnoli, scrive Angelo Carotenuto sul Corriere dello Sport. “Il vantaggio è nella disponibilità ritrovata di darsi al proprio allenatore”, il disavanzo è invece “nella consapevolezza”. Carotenuto paragona il Napoli al Barcellona. La squadra di Messi ieri ha fatto cinque gol all’Osasuna, “sono stati sentiti quasi una necessità, il tentativo di cercare un porto dopo tanto mare aperto. Il Barcellona sa di non potersi bastare, di dover aggiungere altro calcio al poco mostrato dopo il lockdown”. Diversa è la situazione della squadra di Gattuso. “Il Napoli sente invece di essere già quello che ... Leggi su ilnapolista

