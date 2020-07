CALDO in intensificazione con punte oltre i 35 gradi, ecco quanto durerà (Di lunedì 20 luglio 2020) Un respiro di correnti di matrice afromediterranea riporta uno scenario climatico da piena estate. Dopo la fase insolitamente fresca, le temperature sono vertiginosamente risalite e in quest’inizio di settimana il CALDO sarà già assoluto protagonista, almeno su parte d’Italia. Conceptual image of hot summer days in the tropics with beach sand, a thermometer showing thirty degree temperatures and cool inviting blue water alongside a refreshing iced beverageA risentire del riscaldamento maggiore, in questa prima fase, sono le regioni settentrionali e quelle interne del versante tirrenico. Sarà invece più graduale l’escalation del CALDO sul medio-basso versante adriatico e sulle regioni del Sud, ancora lambite da residue interferenze d’aria fresca dai quadranti settentrionali. Nella giornata di ... Leggi su meteogiornale

infoitinterno : METEO temperature: DOMENICA ancora GRADEVOLE, CALDO in INTENSIFICAZIONE DA LUNEDÌ. Mappe e durata - ilmeteoit : #Meteo: #DOMENICA, #CALDO in #INTENSIFICAZIONE, #TEMPERATURE sopra i 30°C, ma occhio ai #TEMPORALI! Ecco DOVE -