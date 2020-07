Calcio: Il Pallone d’oro 2020 non verrà assegnato (Di lunedì 20 luglio 2020) France Football, leggendaria rivista calcistica francese che ogni anno assegna il Pallone d’oro al miglior giocatore dell’anno, ha deciso che per il 2020 il prestigioso riconoscimento non avrà padroni. In virtù di ciò, Lionel Messi e Manuel Rapinoe ne rimarranno i detentori per un altro anno. Al posto del Pallone d’oro, ci sarà la premiazione, sempre in seguito alla votazione dei giurati di tutto il mondo, di una top 11 denominata le Dream Team de France Football. Il comunicato di France Football “A circostanze eccezionali corrispondono disposizioni eccezionali. Per la prima volta nella sua storia, iniziata nel 1956, il Pallone d’oro non verrà assegnato nel 2020, a causa della mancanza di condizioni eque ... Leggi su sport.periodicodaily

