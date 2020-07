Azzolina: “Scuole materne aperte a settembre con più personale e niente distanziamento” (Di lunedì 20 luglio 2020) La scuola materna riaprirà a settembre, l’annuncio lo ha dato la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina a margine di una visita all’istituto Riccardo Massa di Milano. Monobanchi e più personale: questo il piano messo in atto dal governo per permettere l’aperura delle scuole per l’infanzia limitando allo stesso tempo la probabilità di diffusione del virus. “I bambini sono quelli che hanno sofferto di più durante il lockdown e non abbiamo parlato di distanziamento nella scuola d’infanzia nelle linee guida perché non può esserci“, ha assicurato la ministra. Nessun distanziamento sociale tra bambini quindi, sarà il maggiore dispiegamento del personale e l’utilizzo di banchi singoli a limitare il pericolo. “Ce la ... Leggi su italiasera

