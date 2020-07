Amber Heard contro Johnny Depp: “Minacciava di uccidermi, abusava fisicamente di me”, accuse choc (Di lunedì 20 luglio 2020) Il processo contro il tabloid The Sun, accusato da Johnny Depp di averlo definito “uno che picchiava le donne”, prosegue senza sosta a Londra ed aggiunge giorno dopo giorno dei tasselli choc in merito alla storia naufragata tra l’attore de Il Pirata dei Caraibi e l’ex moglie Amber Heard. Nel corso del procedimento, proprio la... L'articolo Amber Heard contro Johnny Depp: “Minacciava di uccidermi, abusava fisicamente di me”, accuse choc proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

