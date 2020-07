Ultime Notizie Roma del 19-07-2020 ore 20:10 (Di domenica 19 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno è finito in bilico per il vertice UE sul piano da 750 miliardi il bilancio 2021 2027 prenoti l’ammontare dei finanziamenti le ripartizione tra sussidio prestiti dei fondi con ipotesi di un possibile ulteriore taglio dei trasferimenti a fondo perduto fino a 400 miliardi Non escludo il fallimento la cancelliera Merkel viste le difficoltà nel confronto soprattutto con i paesi frugali che ci siano questioni ancora aperte le evidenze anche L’Olandese rutta secondo cui tu fronte governance e ancora non ci siamo e incassa l’affondo del premier ungherese orban che si inizia a fianco dell’Italia in questa disputa se non si fa È colpa del olandese le parole di Orma momento il presidente Sergio Mattarella ricorda oggi ... Leggi su romadailynews

Agenzia_Ansa : Il nuovo Ponte di #Genova è pronto, oggi il giorno del collaudo #ANSA - fanpage : Intera famiglia denunciata per aver violato la quarantena: altre 40 persone finite in isolamento - Agenzia_Ansa : Al via lo stress test sul #ponteGenova: saliti tutti e 56 i tir sull'impalcato per un totale complessivo di 2.500 t… - UtherPe : Pare che la caxxata l'abbia scritta io, non ero al corrente delle ultime notizie mi ero focalizzato sulla velocità - _Rosa_9 : @BizzleismyLife1 Purtroppo non hanno potuto registrare le ultime puntate per via dei tagli... altrimenti ci avrebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo. Aumentano i malati: +72 nelle ultime 24 ore Fanpage.it Coronavirus, bollettino di oggi 19 luglio. A Bologna il Covid rallenta

Bologna, 19 luglio 2020 – Il bollettino sul Coronavirus di oggi, 19 luglio, segna un calo dei contagi a Bologna: sono quattro quelli registrati in tutta la provincia (di cui uno nell'Imolese) nelle ul ...

Insulti sessisti alla viceministra all’Economia Laura Castelli: “Becero modo di interpretare la politica fa molto più male al Paese

“Da ieri ricevo questo genere di insulti, che lascio giudicare a voi. Un attacco, senza precedenti, alimentato da una campagna di disinformazione montata ad arte da quella parte di opposizione che rac ...

Bologna, 19 luglio 2020 – Il bollettino sul Coronavirus di oggi, 19 luglio, segna un calo dei contagi a Bologna: sono quattro quelli registrati in tutta la provincia (di cui uno nell'Imolese) nelle ul ...“Da ieri ricevo questo genere di insulti, che lascio giudicare a voi. Un attacco, senza precedenti, alimentato da una campagna di disinformazione montata ad arte da quella parte di opposizione che rac ...