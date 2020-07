Serie A: Parma-Sampdoria 2-3 (Di domenica 19 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 19 LUG - La Sampdoria ha battuto il Parma nell'anticipo odierno della 34/a giornata del campionato di calcio di Serie A. Emiliani in vantaggio al 18' con Gervinho e sul 2-0 al 40' grazie ... Leggi su corrieredellosport

