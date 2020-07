Salerno, intensificati i controlli delle forze dell’ordine sulla ‘movida’ (Di domenica 19 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – L’attività di controllo, alle persone ed ai locali pubblici, assicurata dagli operatori delle forze dell’Ordine, dalla Polizia Locale e dai Militari dell’Esercito Italiano, secondo la pianificazione predisposta, con ordinanza del Questore, interessate al fenomeno della “Movida“, ha consentito di proseguire, in attuazione delle indicazioni emerse in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, l’azione di vigilanza finalizzata alla prevenzione di ogni forma di illegalità, anche nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali per evitare la diffusione del contagio Covid-19. I controlli hanno interessato, in particolare, il centro storico ed il quartiere ... Leggi su anteprima24

Dopo gli ultimi casi di covid nella città di Salerno intensificati i controlli sulla gestione della Movida nel centro storico e altre zone del capoluogo. Sono state controllate 47 persone, 7 autovet ...

