Rischia di annegare, turista salvato dai bagnini: ora è grave (Di domenica 19 luglio 2020) Viareggio, Lucca,, 19 luglio 2020 - Ha Rischiato di annegare in mare, è stato rianimato a riva dai bagnini e poi trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Versilia da un'ambulanza del 118. Leggi su lanazione

Li ha salvati dalla forza del mare e delle correnti. Marco Siclari, senatore di Forza Italia, li ha visti in difficoltà e non ci ha pensato due volte. Li ha raggiunti con un materassino e li ha portat ...