Osimhen, dalla Nigeria confermano: “Visite mediche fatte, l’annuncio a breve” (Di domenica 19 luglio 2020) Mentre in Italia l’impressione è che la trattativa del Napoli per Victor Osimhen sia ad un punto morto dal momento che il nuovo procuratore ha preso tempo in attesa di nuove offerte dalla Premier, dalla Nigeria arrivano notizie confortanti. Il giornalista Nigeriano Oma Akatugba ha infatti twittato ieri confermando che la chiusura sarebbe imminente Visite mediche fatte per @victorOsimhen9 che è in ottima salute. Tutti a Napoli sono felici. Il presidente del club sorride. L’annuncio avverrà presto. Medicals done @victorOsimhen9 is in top health. Everyone in Naples are happy. The club president is smiling from ear to ear. The announcement will happen soon. Stay here. Only here. — Oma Akatugba ... Leggi su ilnapolista

