Napoli-Udinese 2-1, Gotti: “Epilogo che lascia una grande amarezza” (Di domenica 19 luglio 2020) “Questo è un finale che va a sommarsi ad altri finali analoghi e che ci lascia grande amarezza perché la squadra aveva in mano un punto ottenuto con grande merito. Ospina è stato bravissimo su Lasagna, poi la traversa ci ha negato il gol del vantaggio con De Paul”. Lo ha dichiarato il tecnico dell’Udinese Luca Gotti dopo la sconfitta con il Napoli. “È chiaro – ha continuato Gotti ai microfoni di Udinese Tv – che c’è grande amarezza in questi momenti ma vedo che tutti i giocatori che sono scesi in campo hanno dato tutto e questo mi rende felice, cosa potrei chiedere di più? Ora testa alta e andiamo a crearci da soli le nostre fortune senza aspettare buone ... Leggi su sportface

