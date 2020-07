Lino Guanciale e Antonella Liuzzi sposi: il matrimonio in gran segreto (Di domenica 19 luglio 2020) È arrivato il momento per Lino Guanciale ed Antonella Liuzzi di convolare a nozze. Il matrimonio però sembrerebbe essere avvenuto in forma privata. Sono giorni di festeggiamenti per Lino Guanciale e la fidanzata Antonella Liuzzi. I due sembrerebbero essere convolati a nozze in gran segreto. Scopriamo insieme tutti i dettagli e i gossip inerenti al … L'articolo Lino Guanciale e Antonella Liuzzi sposi: il matrimonio in gran segreto è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

