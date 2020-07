La Spal cade a Brescia ed è in B. Vittoria salvezza del Genoa. Ok Fiorentina e Napoli (Di domenica 19 luglio 2020) Giornata di verdetti in Serie A. Nelle gare delle 19.30Napoli - Udinesecaption id="attachment 994441" align="alignnone" width="300" Napoli - Udinese (Getty Images)/captionNella prima parte di gara il Napoli alza poco i ritmi preferendo il possesso del pallone mentre l'Udinese aspetta attenta nella propria metà campo. La squadra di Gattuso ci prova fino al 20esimo con attacchi timidi che non mettono paura a Musso e due minuti dopo a sorpresa sono gli uomini di Gotti a passare in vantaggio con la rete di De Paul. Su cross di Zeegelaar l'argentino di fa trovare pronto e in area batte Ospina. Passano dieci minuti e il Napoli riesce a pareggiare il match grazie al gol di Milik entrato per sostituire l'infortunato Mertens. Nel finale di primo tempo la squadra di casa ci prova ancora ma l'Udinese si chiude bene in ... Leggi su itasportpress

