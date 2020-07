Inter, Conte è una furia: “Calendario fatto per metterci in difficoltà” (Di lunedì 20 luglio 2020) Pareggio raggiunto nel finale per l'Inter di Antonio Conte che spreca l'occasione di portarsi a -3 dalla Juventus. Nel post partita Conte ha commentato il match ai microfoni di SkySportLE PAROLE DI Contecaption id="attachment 989489" align="alignnone" width="300" Antonio Conte (getty images)/captionQueste le parole dell'allenatore nerazzurro: "Stiamo facendo ottime cose. Al di là del secondo posto, siamo in Champions con quattro giornate d'anticipo e la Roma era partita con i nostri stessi obiettivi come il Milan, come il Napoli. Ci si scorda questo, il campionato è competitivo. Il prossimo anno qualcuno starà fuori in Champions: se si parla di campionato sotto le righe per noi, non immagino per chi non ha centrato l'obiettivo. Invece l'Inter è ... Leggi su itasportpress

Inter : ?? | FORMAZIONE #RomaInter, questi gli 1?1? di partenza scelti da Antonio Conte! ?? #FORZAINTER ???????? - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Sarà una partita difficile, ma da parte nostra abbiamo l'entusiasmo perché viene riconosciuto… - capuanogio : #Conte: “Il calendario dell’FC Internazionale è fatto per metterci in difficoltà. Gli orari li sceglie la Lega? Si… - GioDanni13 : RT @tancredipalmeri: La parole di maggior interismo mai dette finora da Conte: “Nel momento di difficoltà se devono tirare uno schiaffo lo… - f_bonfi75 : @MaxBrainymage @dodena66 Conte doveva cambiare l'Inter. Invece è stata l'Inter a cambiare Conte. -