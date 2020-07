Incendio al campo rom di via Candoni: baraccopoli evacuata (Di domenica 19 luglio 2020) foto: Enrico N. Fiamme alte e fumo nell'area boschiva alle spalle del campo nomadi Candoni . L'Incendio è divampato poco prima delle 16 coinvolgendo alcuni moduli abitativi vuoti. A quanto si apprende ... Leggi su romatoday

emergenzavvf : #Roma #19luglio, #vigilidelfuoco al lavoro anche con un elicottero per spegnere l’#incendio di materiale nel campo… - tamangha : RT @emergenzavvf: #Roma #19luglio, #vigilidelfuoco al lavoro anche con un elicottero per spegnere l’#incendio di materiale nel campo nomad… - Marco53263281 : @8zanz8 @matteosalvinimi Assolutamente si, ed è stato appurato. L'argomento era l'incendio in un campo rom. Non hai… - TV7Benevento : Roma: Salvini su incendio campo rom, 'cosa aspetta Raggi a sgomberare?'... - Iw1prt_Alberto : RT @emergenzavvf: #Roma #19luglio, #vigilidelfuoco al lavoro anche con un elicottero per spegnere l’#incendio di materiale nel campo nomad… -