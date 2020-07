“Grazie a tutti per questi tre anni insieme”: capitan Morero saluta Avellino (Di domenica 19 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Dopo tre anni, Santiago Morero, saluta Avellino. L’unico superstite dell’esclusione dalla Serie B del 2018 annuncia il suo addio alla piazza attraverso un post su Instagram. “Grazie a tutti per questi 3 anni insieme. Forza Lupi sempre“. Poche righe intrise di grande amore per una piazza che lo amato nonostante la prima stagione in Irpinia. Morero saluta dopo essere giunto in biancoverde nella finestra di mercato del gennaio del 2018. 5580 minuti, 71 presenze, 6 gol e un assist. questi i numeri con la maglia dell’Avellino del difensore di Murphy. L’ex Juve Stabia conquistato la promozione in Serie C ... Leggi su anteprima24

PE_Italia : ??”Abbiamo bisogno di tutti voi, fatevi sentire in maniera pacifica intelligente e determinata”. Grazie… - davidefaraone : Ieri sera ho fatto tappa a Villafranca Tirrena per presentare 'Con gli occhi di Sara'. Ancora una volta tante stori… - emenietti : (solidarietà ai controllori sui treni che passano buona parte del turno a invitare a mettere la mascherina a chi no… - SabegloMurgia : @Marco16_17 Io ne ho 54 e sono fiera dei giovani che come me sostengono @GiuseppeConteIT . Confido in un futuro mig… - namnjoonie : RT @singvlarity___: Ho appena letto in tl che una ragazza con una brutta malattia espresse il desiderio di incontrare i bts e Hobi le ha da… -

Ultime Notizie dalla rete : “Grazie tutti Ue: Taverna, 'grazie a Conte protagonisti battaglia per Europa solidale' Affaritaliani.it