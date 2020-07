Giulio Cosimo, vita privata e retroscena del figlio di Giulia Michelini (Di domenica 19 luglio 2020) Una storia toccate. La storia di un ragazzo, Giulio Cosimo, nato quando sua madre era ancora giovanissima. Lei è nota per la sua carriera di attrice e qualche tempo fa ha deciso di confidarsi con il settimanale “Grazia” e di svelarci qualche dettaglio in più. Si tratta di Giulia Michelini. LE ORIGINI – La domanda … L'articolo Giulio Cosimo, vita privata e retroscena del figlio di Giulia Michelini Leggi su dailynews24

Ultime Notizie dalla rete : Giulio Cosimo

ViaggiNews.com

Ricorderete tutti che ad aprile la soap fù interrotta per via dell’emergenza covid-19, quindi a settembre riprenderemo da dove abbiamo lasciato la storia con un gradito ritorno: Nicoletta Cattaneo int ...Il Coronavirus SARS-CoV-2 che ha provocato la pandemia di Covid-19 è presente nelle acque marine italiane? Se lo sono chiesto i ricercatori che hanno avviato un progetto per valutare la qualità del ma ...