Gears Tactics ha una finestra di lancio su console, iniziate a scaldare i Lancer (Di domenica 19 luglio 2020) All'inizio dell'anno, gli sviluppatori di The Coalition sorpresero un po' tutti i fan di Gears of War, pubblicando un inaspettato spin-off tattico, Gears Tactits, uscito in esclusiva su PC.Ancor più sorprendentemente, pare che il suddetto spin-off, per quanto diverso dal gameplay classico della serie Gears, sia stato accolto positivamente dalla community e nemmeno le vendite sarebbero state malvagie.Di sicuro, deve aver avuto un buon successo, perché poco fa, durante l'evento livestream Inside Unreal, gli sviluppatori hanno annunciato ufficialmente l'arrivo del titolo su console. In origine, Gears Tactics era stato pensato come un'esclusiva PC, ma l'allora capo di The Coalition, Rod Fergusson, aveva menzionato l'idea di portarlo, in futuro, su Xbox One. Pare che quel ... Leggi su eurogamer

