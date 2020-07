Beatrice di York, le sue nozze segrete sono un omaggio alla Regina Elisabetta (Di domenica 19 luglio 2020) Si potrebbe definire un Royal Wedding fuori dall’ordinario, ma decisamente romantico: il matrimonio di Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi, celebrato in forma ristretta, è stato un momento curato fino all’ultimo dettaglio ed è stato interamente dedicato alla Regina Elisabetta II. Sembra infatti che le romantiche scelte di Beatrice siano anche un modo per far sorridere la nonna in un momento in cui il figlio Andrea, padre della sposa, è considerato ai margini della Famiglia Reale per via dei recenti scandali che lo hanno interessato. Così, ecco un matrimonio onirico ma anche Elisabetta-centrico, a partire dal vestito da sposa: Beatrice ha infatti indossato un abito della Regina ... Leggi su dilei

