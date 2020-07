Bambino morto in piscina | la tragedia subito dopo un tuffo (Di domenica 19 luglio 2020) Un Bambino morto in piscina qualche secondo dopo essere entrato in acqua. Il dramma accade nella struttura comunale davanti agli occhi di tanti presenti. A Brescia si riscontra purtroppo l’episodio di un Bambino morto in piscina. La tragedia è accaduta all’interno della struttura comunale della città lombarda. Il piccolo aveva 7 anni e stando a … L'articolo Bambino morto in piscina la tragedia subito dopo un tuffo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

