Un Posto al Sole, chi è Michelangelo Tommaso: vita privata, news e figli di Filippo Sartori (Di sabato 18 luglio 2020) Scopriamo qualcosa in più sull'Attore Michelangelo Tommaso, l'Interprete di Filippo Sartori nella Soap Un Posto al Sole. Leggi su comingsoon

gpcassandra63es : @matteosalvinimi A chiacchiere so buoni tutti. I leader dell'opposizione si dovrebbero incatenare davanti al Parlam… - Fruscio1968 : RT @robecuom: Alle 18 su @Radioquarantena il selecta preferito dalle star di Un Posto al Sole arrevota - robecuom : Alle 18 su @Radioquarantena il selecta preferito dalle star di Un Posto al Sole arrevota - Disco__Bisco : Pur di recuperare le puntate di 'Un posto al sole' che mi ero persa questa setimana, senza togliere tempo alla tesi… - anto_canale88 : Un posto al sole, trame al 31/07: Guido e Mariella finalmente sposi -

Ultime Notizie dalla rete : Posto Sole

Tv Sorrisi e Canzoni

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - "Il quarto posto è molto difficile, bisogna essere onesti. Per noi la cosa importante adesso è la partita con l'Inter, non dobbiamo pensare ad altro, solo alla gara di domani".QUARTO POSTO – «È molto difficile da raggiungere, bisogna essere onesti. È importante la partita di domani, non pensiamo ad altro». SMALLING E PELLEGRINI – «Smalling si è allenato solo ieri con la ...