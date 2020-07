Traffico Roma del 18-07-2020 ore 17:30 (Di sabato 18 luglio 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio hai redazione Massimo peschi nulla di nuovo sulle strade di Roma a pochi i veicoli in circolazione Tuttavia la polizia locale segnala ancora due incidenti sulla Cristoforo Colombo all’altezza di piazza Marconi e l’altro sulla via Flaminia poco fuori il raccordo anulare all’altezza del Bivio con la Sacrofanese nei due casi visto il poco Traffico difficoltà e sono veramente contenute sempre molto trafficata nelle due direzioni la Cristoforo Colombo in serata dalle 18:30 alle 23 è in programma una manifestazione commemorativa in piazza dei Sanniti mentre al Circo Massimo proseguono gli appuntamenti della stagione estiva del Teatro dell’Opera saranno chiuse al Traffico via dei Cerchi e via dell’Ara massima di Ercole deviazioni sotto linee di bus ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 18-07-2020 ore 16:30 RomaDailyNews Dimentica la figlia di 8 anni alla stazione di servizio di Aprilia: la bimba tenta di attraversare la Pontina

Alcuni automobilisti l'avevano vista camminare a bordo strada sulla Pontina ed avevano chiamato aiuto. La Stradale aveva rallentato il traffico ed aveva riportato la bimba al distributore. La ...

Grave incidente sull'Appia a Monte San Biagio: 4 feriti tra cui un minore e un disabile

Ancora un grave incidente sull'Appia a Monte San Biagio, all'altezza del chilometro 114 in direzione Roma. Due le vetture coinvolte ... La dinamica è al vaglio della polizia. Traffico in tilt. © ...

