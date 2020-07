Stasera in Tv oggi 18 luglio 2020: divertimento garantito con “La sai l’ultima?” (Di sabato 18 luglio 2020) Stasera in Tv oggi, 18 luglio 2020, risate garanti per questo sabato sera grazie alla programmazione in chiaro. Su Canale 5 tornano le divertenti barzellette de La sai l’ultima?. Invece, sulla Rai largo spazio alla musica, e non solo, con il best of di Grazie a Tutti del 2009 con Gianni Morandi. Poi ci saranno tantissimi film di ogni genere per poter accontentare i gusti di tutti quanti e come sempre non mancheranno programmi di approfondimento e attualità. A questo punto non rimane che godersi il proprio spettacolo preferito insieme a tutta la famiglia. Ora scopriamo insieme con una piccola guida quali sono invece le proposte degli altri canali Tv. Leggi anche –> Palinsesti Rai 2020 gli esclusi, fuori Salvo Sottile e Pierluigi Diaco: il caso di Carlotta ... Leggi su urbanpost

Ultime Notizie dalla rete : Stasera oggi Calcio in tv oggi e stasera: dove vedere le partite di Serie A su Sky e DAZN Sport Fanpage UltraPop Festival, i Manetti Bros ospiti stasera su Twitch

L'UltraPop Festival porta oggi in streaming i Manetti Brothers in persona, tra carriera, famiglia e futuro, ecco l'appuntamento in streaming su Twitch! Quello dei Manetti Bros è un cinema senza ...

Arriva a Verbania Gazebo, il cantante di “I like Chopin”: “Le hit degli Anni 80 esaltavano i musicisti. Ora basta un tablet”

Un ritorno negli Anni 80 e 90 è «Remember Kursaal», evento che fa rivivere la storica discoteca di Pallanza. Domani dalle 23 a Villa Giulia la decima edizione sarà con Gazebo (celebre per «I like Chop ...

