Scontro De Laurentiis-Sky: i telecronisti disertano i match del Napoli (Di sabato 18 luglio 2020) Non accenna a placarsi lo Scontro tra Sky e il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Secondo il Fatto Quotidiano, il presidente azzurro sarebbe sul piede di guerra nei confronti dell’emittente satellitare che non ha nessuna intenzione di pagare l’ultima rata di 100 milioni dei diritti tv. Attualmente è in corso una battaglia legale tra Sky e la Lega, con De Laurentiis e Lotito che spingono per la sospensione del segnale, ma difficile che questo possa avvenire. I rapporto dell’emittente satellitare e il club partenopeo sarebbero però peggiorati in maniera significativa, tanto da spingere Sky a non inviare i suoi telecronisti al San Paolo, ad eccezione per i big match. Leggi su sportface

