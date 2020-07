Recovery Fund, fumata nera: l’Olanda fa muro e mette all’angolo Conte (Di sabato 18 luglio 2020) Il braccio di ferro principale è quello tra Italia e Olanda sul Recovery Fund. Il primo round di trattative, andato in scena a Bruxelles in un Consiglio europeo straordinario, ha prodotto una fumata nera. C’era da aspettarselo, almeno a sentire le voci dei protagonisti a margine del confronto. Oggi va in scena il secondo tempo … Recovery Fund, fumata nera: l’Olanda fa muro e mette all’angolo Conte InsideOver. Leggi su it.insideover

borghi_claudio : Ovviamente voi sapete che questo vertice #Euco non ha nessun significato. Il recovery fund era una schifezza prima… - luigidimaio : A Bruxelles in queste ore si sta giocando una partita importantissima. Si decide il futuro dell’Italia e di tutta l… - NicolaPorro : Meno male che l’incontro tra #Conte e #Rutte era andato bene, nuovo muro dell’Olanda sul #recoveryfund. Intanto il… - mgrassi14 : RT @PoliticaPerJedi: Non riesco a trovare una sola virgola di irragionevolezza nella pretesa che la cascata di miliardi mutuati tramite il… - aldo_rovi : RT @borghi_claudio: Ovviamente voi sapete che questo vertice #Euco non ha nessun significato. Il recovery fund era una schifezza prima e sa… -