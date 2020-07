Pagelle qualifiche Gp Ungheria 2020: Hamilton e la Mercedes alieni, Ferrari ok (Di sabato 18 luglio 2020) Le Pagelle e i voti delle qualifiche del Gran Premio d’Ungheria, terza tappa del Mondiale di Formula 1 2020. Le Mercedes dominano le qualifiche con Lewis Hamilton in pole position, Valtteri Bottas partirà secondo. Dietro di loro le due Racing Point e le due Ferrari, solamente settimo Max Verstappen. Di seguito i giudizi. LEWIS Hamilton 10 – Spaziale, perfetto, magico. Non bastano gli aggettivi per descrivere il sei volte campione del Mondo che inanella due giri straordinari e centra la novantesima pole position. L’astronave che guida ovviamente fa la sua figura, ma il ‘Re nero’ dopo la sfortunata prima gara si è messo in modalità ‘hammer time’. E ha un solo avversario: il ... Leggi su sportface

sportface2016 : #F1, le PAGELLE delle qualifiche dell'#HungarianGP: #Hamilton e la #Mercedes danno spettacolo - SmorfiaDigitale : GP Stiria, pagelle qualifiche: Hamilton imperiale, Leclerc e Vettel insufficenti - infoitsport : GP Stiria, pagelle qualifiche: Hamilton imperiale, Leclerc e Vettel insufficenti - sportface2016 : PAGELLE - #F1 qualifiche #StyrianGP 2020: #Hamilton fenomenale, nuovo disastro #Ferrari -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle qualifiche Pagelle qualifiche Gp Ungheria 2020: Hamilton e la Mercedes alieni, Ferrari ok Sportface.it MotoGP, pagelle qualifiche GP Spagna Jerez 2020: Quartararo comincia alla grande

Le pagelle delle qualifiche del Gran Premio di Spagna, valevole per la prima tappa del Mondiale 2020 di MotoGP. Fabio Quartararo comincia nel migliore dei modi, conquistando la pole position davanti a ...

F1, GP Stiria: numeri e curiosità sulle Qualifiche, Sainz da record

Leggi anche – GP Stiria, pagelle qualifiche: Hamilton imperiale, Leclerc e Vettel insufficenti. F1, GP Stiria: due Ferrari mai così indietro dal 2014. Alexander Albon si conferma pilota costante in re ...

Le pagelle delle qualifiche del Gran Premio di Spagna, valevole per la prima tappa del Mondiale 2020 di MotoGP. Fabio Quartararo comincia nel migliore dei modi, conquistando la pole position davanti a ...Leggi anche – GP Stiria, pagelle qualifiche: Hamilton imperiale, Leclerc e Vettel insufficenti. F1, GP Stiria: due Ferrari mai così indietro dal 2014. Alexander Albon si conferma pilota costante in re ...