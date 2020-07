Marani sicuro: «Se Sarri venisse mandato via sarebbe un fallimento collettivo» (Di sabato 18 luglio 2020) Matteo Marani ha parlato così della Juve e di Maurizio Sarri in vista della partita contro la Lazio. Le sue parole Ospite negli studi di Sky Sport, Matteo Marani ha dato il suo giudizio su Maurizio Sarri e sul momento attraversato dalla Juve. Le sue dichiarazioni. Sarri – «La Juve continua a rimanere separata, perché il matrimonio non si è consumato. Ma questo è visivo, è plastico, è nel corpo di Sarri. È evidente che non c’è stata questa integrazione. Ma dico che se Sarri perde con la Lazio e viene mandato via, non è il fallimento suo, è il fallimento di tutti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Matteo Marani ha parlato così della Juve e di Maurizio Sarri in vista della partita contro la Lazio. Le sue parole Ospite negli studi di Sky Sport, Matteo Marani ha dato il suo giudizio su Maurizio ...

Il momento è quello decisivo, la Juventus ha incassato troppi gol, nove in tre partite e viene da un momento sicuramente eccezionale in senso negativo dal punto di vista difensivo.

