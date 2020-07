Maltempo Palermo, Angelo Borrelli: “Evento non osservato, dobbiamo completare la rete dei radar meteo” (Di sabato 18 luglio 2020) “A Palermo la situazione, per fortuna, ci ha consentito di accertare che non ci siano assolutamente state vittime e questo e’ un grande grande risultato”. Lo ha detto a Barletta il capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, rispondendo ai giornalisti sulla situazione a Palermo dopo la straordinaria ondata di Maltempo. “Ci sono dei danni e si dovrà intervenire – ha ricordato – credo ci sia una richiesta di stato d’emergenza che sarà istruita dalla Regione e sarà valutata dal Dipartimento e poi eventualmente, se ci sono i presupposti si procederà con la proposta al Consiglio dei ministri”. Quello “di Palermo è stato un evento straordinario, eccezionale – ha aggiunto – ... Leggi su meteoweb.eu

