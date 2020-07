L’Atalanta torna umana. Con il Verona finisce in pareggio (Di sabato 18 luglio 2020) Il match delle ore 17:15 valido per la trentaquattresima giornata di serie A tra Atalanta ed Hellas Verona, si è appena concluso con il punteggio di 1-1. Per i nerazzurri, la rete del vantaggio era arrivata con Zapata che al 50′ aveva sfruttato un errore degli avversari, ma Pessina al 59′ ha rimesso in parità la situazione per gli scaligeri. I nerazzurri sbattono dunque sul muro del Verona. FOTO: Futboletecom L'articolo L’Atalanta torna umana. Con il Verona finisce in pareggio proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

