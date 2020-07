Il virologo Silvestri mette in guardia sulle nuove chiusure: «Serve prudenza, milioni di persone rischiano la fame» (Di sabato 18 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (18 luglio)Mentre nel mondo i numeri del contagio da Coronavirus continuano a salire, con nuovi focolai a Barcellona, Tokyo e Israele, alcuni Paesi stanno adottando la decisione di imporre nuove restrizioni. Ieri, 17 luglio, la Catalogna ha invitato 4 milioni di persone a «restare a casa per evitare un nuovo lockdown». E anche in Italia, allo scoppio dei nuovi focolai, sindaci ed esperti hanno parlato della possibilità di nuove chiusure. A mettere in guardia però dall’utilizzare nuovamente il lockdown come strumento per evitare seconde ondate è il virologo Guido Silvestri che su Facebook ha chiesto di usare la «prudenza». «La ... Leggi su open.online

Lo sottolinea il virologo Guido Silvestri, docente negli Usa alla Emory University di Atlanta, postando su Facebook un virgolettato in cui si legge che il Dg dell'Organizzazione mondiale della sanità, ...

Una seconda ondata di contagi nel prossimo autunno pare una "possibilità molto reale". A spegnere gli entusiasmi dei più ottimisti è il virologo Guido Silvestri, ora a capo del dipartimento di ...

