Il Fatto: Sky Sport non manda i telecronisti a Napoli per ripicca nei confronti di De Laurentiis (Di sabato 18 luglio 2020) La battaglia delle tv vive di macroscenari e anche di piccole ripicche. È il caso descritto dal Fatto quotidiano, a firma Lorenzo Vendemiale. Sky Sport ha deciso di non inviare i telecronisti al San Paolo per le partite del Napoli, per quelle partite non di cartello: Napoli-Spal ad esempio, così come Napoli-Udinese di domani. Il motivo è economico e politico. La crisi – scrive il quotidiano diretto da Travaglio – a Sky si fa sentire, ricordiamo che gli ascolti si sono ridotti di circa due milioni di telespettatori. Il Fatto spiega che le postazioni per le telecronache si pagano e che – sui prezzi fissi stabiliti dalla Lega – il Napoli, insieme col Brescia, è il club che attua sconti più ... Leggi su ilnapolista

SkyTG24 : Chiara #Ferragni agli #Uffizi di Firenze: l’influencer ha fatto un tour serale privato assieme al direttore della c… - SkySportF1 : Solo 3 piloti hanno fatto segnare un tempo sinora a Budapest (-50'?? #FP2) Il LIVE ? - napolista : Il Fatto: Sky Sport non manda i telecronisti a Napoli per ripicca nei confronti di De Laurentiis Le postazioni tv… - lightningigi : @Starmarsy Io da bambina facevo parte della categoria senza sky quindi non avevo nickelodeon e al tempo non me lo s… - manuel44725775 : @0Marcullo02 @Leo____24 Comunque anche su sky belle parole per Rangnick... Sembra quasi che qualcuno ai piani alti… -

Ultime Notizie dalla rete : Fatto Sky MotoGP, GP Spagna. Aprilia, Rivola: "Sentenza su Iannone? Siamo stufi di aspettare" Sky Sport Sky - Osimhen, l'agente cerca offerte che non ci sono: il Lille spinge per il Napoli e ha fretta

A riportare il tutto è la redazione di Sky Sport. IL LILLE FA PRESSIONE - Gianluca Di Marzio ... soffermandosi sulla fretta che ha il Lille di concludere il tutto e sulla possibilità che faccia ...

Roma-Inter, Barella e Lukaku in recupero dagli infortuni. Le news

Il club nerazzurro farà di tutto per recuperare il belga per ... di domenica 19 luglio (fischio d'inizio alle 21.45, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A) contro la Roma di Fonseca.

