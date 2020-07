Il Cus Ancona calcio a 5 guarda al futuro: riconfermati Lamberti e Martin (Di sabato 18 luglio 2020) Insieme fanno 40 anni e sempre insieme riescono a mettere a bilancio 7 stagioni passate in prima squadra con la maglia del Cus Ancona. Riconferme in arrivo per Pierpaolo Lamberti e Enzo Martin due ... Leggi su anconatoday

2' di lettura Ancona 18/07/2020 - Insieme fanno 40 anni e sempre insieme riescono a mettere a bilancio 7 stagioni passate in prima squadra con la maglia del Cus Ancona. Riconferme in arrivo per ...Marco, filottranese, 32 anni a novembre, capitano del Cus Ancona, lascia la serie B per un treno inatteso, quanto sperato. "Passati i trent’anni, non me l’aspettavo. Ho fatto le mie esperienze in A2 ...