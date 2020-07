Grave incidente in autostrada, auto si ribalta: c’è un ferito (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – auto si ribalta in autostrada. Traffico in tilt sulla A3 Napoli-Salerno dove, intorno alle 16 di oggi, un autovettura si &eGrave; ribaltata dopo lo scontro con un’altra automobile. A causa dell’incidente, consumatosi tra gli svincoli di Ponticelli e San Giorgio a Cremano in direzione Napoli, il traffico &eGrave; tutt’ora in tilt. Stando alle primissime ricostruzioni del sinistro, come riporta NapoliToday, ci sarebbe un ferito Grave che &eGrave; stato trasportato d’urgenza in ospedale. Sul posto vigili del fuoco e sanitari del 118. L'articolo Grave incidente in ... Leggi su anteprima24

franzrusso : Quello che si è verificato su #Twitter può essere definito, senza esagerazione, il più grave attacco hacker da quan… - ivanscalfarotto : Incidente sul lavoro oggi in acciaieria a #Taranto, per fortuna non grave. L’incertezza sul destino dell’azienda è… - lupettorosso76 : San Giorgio a Cremano Grave incidente in autostrada, auto ribaltata: potrebbero esserci feriti - NapoliToday : #Cronaca #Incidentistradali Grave incidente in autostrada, auto ribaltata: un ferito - ilarymary : Grave incidente a Cerello di Corbetta -

Ultime Notizie dalla rete : Grave incidente Grave incidente all’alba sull’Aurelia: due morti e un ferito Fanpage.it Grave bambino di tre anni investito sulle strisce, ricoverato in prognosi riservata al “Bambino Gesù”

Pescina. E’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Un bambino di 3 anni è stato investito mentre attraversa la strada in centro a Pescina. L’incidente è accaduto nel centro ...

Putignano e Castellana: 7 feriti in 3 distinti incidenti stradali

Mattinata di fuoco sulle strade di Putignano e Castellana Grotte per via di una serie di incidenti, per fortuna non troppo gravi (Foto Vivi la Strada) Putignano e Castellana G. Ba - Tre incidenti ...

