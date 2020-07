Essilux porta GrandVision in Tribunale, vuole informazioni (Di sabato 18 luglio 2020) ANSA, - MILANO, 18 LUG - EssilorLuxottica ha avviato un procedimento giudiziario davanti al Tribunale di Rotterdam per ottenere informazioni da GrandVision, della quale ha avviato l'acquisizione. Le ... Leggi su corrieredellosport

Le richieste - secondo quanto comunica Essilux - sono per valutare il modo in cui GrandVision ha gestito la crisi Covid-19 e possibili violazioni di obblighi in questo periodo di passaggio.Le richieste - secondo quanto si legge in un comunicato Essilux - sono per valutare il modo in cui GrandVision ha gestito la crisi Covid-19 e possibili violazioni di obblighi in questo periodo di ...