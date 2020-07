Coronavirus, lo smog “un terzo incomodo”: “Rende il corpo più fragile ed espone a forme gravi di COVID” (Di sabato 18 luglio 2020) I contagiati dal Coronavirus che sono stati esposti a lungo all’aria inquinata potrebbero sviluppare forme più gravi della malattia: lo sostengono gli esperti intervenuti al webinar internazionale ‘Air pollution and Covid-19: mechanisms, preliminary findings and ways ahead‘, organizzato dalla Fondazione internazionale Menarini nell’ambito del progetto ‘RespiraMi‘. Secondo i dati degli studi finora disponibili – spiegano gli specialisti – le particelle inquinanti non possono agire come ‘veicolo’ di quelle virali, e quindi “lo smog è difficilmente responsabile di un’impennata nei contagi“. Tuttavia, “l’esposizione all’inquinamento atmosferico può avere effetti negativi sulla salute generale, rendendo ... Leggi su meteoweb.eu

