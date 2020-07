Clamoroso: ex assessore fedelissimo di Caldoro verso la candidatura con De Luca (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIncredibile indiscrezione relativa alle prossime regionali in Campania. Francesco Mallardo, esponente storico del Nuovo Psi, il partito di Stefano Caldoro, fedelissimo del candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, ex assessore provinciale, sarebbe in procinto di accettare la candidatura nella lista “Fare Democratico”, a sostegno del presidente uscente Vincenzo De Luca. Mallardo è da sempre considerato uno dei politici dell’area nord di Napoli più vicini al candidato del centrodestra. L’esodo dalla coalizione di Caldoro sembra non avere fine. L'articolo Clamoroso: ex assessore fedelissimo di ... Leggi su anteprima24

RovigoOggi : La @LegaSalvini di #Rovigo chiede le dimissioni dell'assessore dopo il clamoroso dietrofront sullo sgambamento dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Clamoroso assessore INDISCRETO - Magenta, Lega verso il terzo assessore? Ticino Notizie Da inizio giugno il turismo in Liguria ‘sale’ da -90% a -48%, Berrino “Dato positivo,...

Nelle settimane immediatamente successive al lockdown (inizio giugno) le presenze in regione hanno fatto registrare un clamoroso-90% rispetto allo ... Il dato è stato annunciato dall’assessore ...

Continua la fuga da Forza Italia, anche Riva Vercellotti pronto a passare con Fratelli d’Italia

L’emorragia sembra inarrestabile. Non ci sono più punti di sutura in grado di ricomporre la compagine di Forza Italia ormai a brandelli. E mentre il partito di Berlusconi si avvia verso il suo minimo ...

