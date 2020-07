Che dice la Castelli. Ristoratori contro il viceministro (Di sabato 18 luglio 2020) Dopo le parole pronunciate dal viceministro Castelli nel corso del Tg Post, i Ristoratori prendono posizione e chiedono le dimissioni del viceministro. Tra loro anche Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d'Italia e proprietario del ristorante più antico di Roma. "Ascoltare il viceministro Laura Castelli consigliare ai Ristoratori, me compreso, di cambiare mestiere lascia increduli e genera rabbia in ognuno di noi. Sorprende la superficialità dell'approccio ad un tema così drammatico, che ricordo alla "ignorante" rappresentante del Governo, riguarda non pochi Ristoratori ma migliaia di posti di lavoro legati all'enorme filiera della ristorazione: cuochi, camerieri, commercianti, agricoltori, artigiani, ... Leggi su iltempo

s_parisi : CGIL dice che le scuole non possono riaprire. La corporazione non è soddisfatta. Non gli interessa che gli studenti… - NicolaPorro : Meno male che l’incontro tra #Conte e #Rutte era andato bene, nuovo muro dell’Olanda sul #recoveryfund. Intanto il… - chetempochefa : “Le parole sono pietre, sono pallottole. Bisogna pesare ogni parola che si dice e fermare il vento dell’odio. L’alt… - Win07070 : Chi lo dice che i gatti non sono intelligenti? - BMusolino : @icebergfinanza @lucabattanta Ma se nessuno glielo dice lui poverino crede ancora che gli asini volano. -

Ultime Notizie dalla rete : Che dice A Milano per il brindisi poi il Covid. Che dice De Luca a Zingaretti Il Tempo Caudo, due anni nel Municipio III per studiare da sindaco: "Solo chi ha lavorato sul territorio può ambire al Campidoglio"

Eletto due anni fa per governare il Municipio III dopo la caduta della ex minisindaca grillina Roberta Capoccioni: una miniconsiliatura quella di Giovanni Caudo, ex assessore all’Urbanistica della Giu ...

Le notte senza fine del Zanza: le discoteche, il mare e l'amore

Ogni volta che dicono Rimini e Riccione ... Come lavoro vero, quasi un’attività parallela si potrebbe dire, svolgeva quello di “buttadentro” per disco pub riminesi come il Blow Up e lo Chic. E per ...

