Cagliari-Sassuolo 1-1: neroverdi spreconi, i sardi li puniscono (Di sabato 18 luglio 2020) Cagliari-Sassuolo si sfidano nell’anticipo valido per il 34° turno della Serie A. Finisce 1-1, con gli ospiti che sprecano troppe occasioni per il raddoppio Finisce 1-1 l’anticipo del 34° turno della Serie A tra Cagliari-Sassuolo. Gli ospiti, passati in vantaggio con Caputo, sprecano troppe occasioni per il raddoppio, e si fanno raggiungere dal gol di Joao Pedro. Occasione sprecata per il Sassuolo, che ha giocato con un uomo in più per tutta la ripresa. La partita Nel primo tempo dominio neroverde. Al 12° Caputo di testa trova il suo 18° gol in campionato portando il Sassuolo in vantaggio. Nonostante la rete subita, il Cagliari fatica a costruire azioni pericolose, e subiscono sempre il pressing dei giocatori ospiti, che davanti alla ... Leggi su zon

