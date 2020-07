Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 17 luglio 2020 (Di sabato 18 luglio 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 17 luglio 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la puntata de Il giovane Montalbano 2 ha totalizzato 3663 spettatori (20.61% di share); su Canale5 il film Manifest ha avuto 1055 spettatori (7.10%). Il film Un’estate ai Caraibi su Italia1 ha ottenuto 1178 spettatori (6.92%); su Rai2 il film Maleficent ha avuto 1107 spettatori (5.76%); il documentario del ciclo La grande storia su Rai3 ne ha conquistati 1077 (5.89%). Su Rete4 la puntata di Stasera Italia News Speciale ha totalizzato 843 spettatori (4.51%) e su La7 il film L’oro di Mackenna ne ha avuti 331 (2%). Ascolti tv Access prime time e preserale ... Leggi su ascoltitv

