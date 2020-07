Zidane: “Questo titolo ha un sapore particolare. La Liga è il campionato più difficile” (Di venerdì 17 luglio 2020) Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha commentato con grande orgoglio la vittoria della Liga dei blancos: “Sono molto felice. Tra tutte le cose che ho vinto, questo titolo ha un sapore particolare. Dopo tutti questi mesi in casa siamo tornati e ci siamo preparati in modo differente. E siamo stati in grado di vincere il campionato spagnolo, che per me è il più difficile. Credo che il nostro successo sia legato ai tanti sacrifici fatti. Non so cosa farò ora ma sono molto felice”. Foto Marca L'articolo Zidane: “Questo titolo ha un sapore particolare. La Liga è il campionato più difficile” proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla

AndreaPiovano92 : Ha vinto tutto questo in soli 4 anni???? E c è chi ha dei dubbi su di lui?? Il Real è in GRANDI mani a dispetto di noi… - Fprime86 : RT @EdoardoMecca1: Undicesimo trofeo in 5 anni da allenatore per Zinedine Zidane. Da questo si capisce quanto sia mediocre e sopravvalutato… - MaxNerozzi : @Dulafive verissimo. Dura criticare uno che ha vinto 3 Champions e tutto il resto. Dopodiché, due ottimi allenatori… - lookatbald : RT @EdoardoMecca1: Undicesimo trofeo in 5 anni da allenatore per Zinedine Zidane. Da questo si capisce quanto sia mediocre e sopravvalutato… - tal_Marco : RT @EdoardoMecca1: Undicesimo trofeo in 5 anni da allenatore per Zinedine Zidane. Da questo si capisce quanto sia mediocre e sopravvalutato… -